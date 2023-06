Do třetice všeho dobrého: Ondřej Brzobohatý se zasnoubil s Danielou Písařovicovou. Tohle je její krásný prsten

Ondřej Brzobohatý se zasnoubil s Danielou Písařovicovou Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Trvalo dost dlouho, než si toho někdo všiml. Ondřej Brzobohatý (40) požádal Danielu Písařovicovou (44) o ruku už před nějakým časem, kdy trávili romantickou dovolenou na Maledivách. Nevytrubovali to do světa, ale ani to netajili.