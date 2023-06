Oscarová herečka Lupita Nyong’o šokovala na cenách Tony: Nahý hrudník „zahalila“ pouze nástřikem

Lupita Nyong’o na cenách Tony Profimedia.cz

V neděli večer se v New Yorku předávaly prestižní divadelní ceny Tony. Během slavnostního večera, který byl poznamenán probíhající stávkou scenáristů dožadujících se vyšších platů, se navzdory účasti řady známých osobností dostala do centra pozornosti herečka Lupita Nyong’o. Čtyřicetiletá držitelka Oscara za snímek 12 let v řetězech zaujala především výběrem oblečení. Místo společenské róby totiž zvolila kalhotový kostým na nahé tělo. Tedy téměř nahé...