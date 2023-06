Život bez lepku a mléčných výrobků: Nástupkyně Dády Patrasové Gudasová má kvůli manželově drsné dietě tuhle figuru

Nástupkyně Dády Patrasové Gudasová má kvůli manželově drsné dietě tuhle figuru. Super.cz

„Je to taková trošku fiflena, moc se na to těším, bude to vystoupení z komfortní zóny, předvedu se v super číslech, budu ve výšce na kolečkových bruslích a bude to zajímavé,“ svěřila se Super.cz Karolina na zkoušce nové hudební komedie Zapomeňte na Shakespeara.

V Divadle Hybernia se objevila v dlouhých světlých šatech s průstřihem a předvedla svoji ultra štíhlou figuru. Za tou stojí poněkud drsná dieta. „Můj manžel je bezlepkář a nesmí ani laktózu, takže jsme doma dost omezení, držím to s ním,“ svěřila se Karolina s tím, že i díky tomu je tak štíhlá. „Dělá mi to dobře, plus spoustu pohybu s dětmi a na jevišti. Mně to funguje, ale každému funguje něco jiného,“ prozradila herečka a zpěvačka, které dělají radost dcera Emilka a syn Mareček.

Další přírůstek do rodiny s manželem, hokejistou Michalem Neuvirthem, neplánují. „Máme rybičky, morčata a teď si budeme pořizovat kocoura, takže budeme mít další miminko, ale děti další neplánujeme,“ dodala zpěvačka. ■