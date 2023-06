Jsou to plavky nebo spodní prádlo? Emma Smetana se odhalila v novém klipu. Do natáčení zapojila i dcery

Emma Smetana se odhalila v novém klipu. Do natáčení zapojila i dcery Super.cz

Začali jsme outfitem, který pro klip zvolila. "Myslím, že je to standardní oblečení, které lidi na Bali nosí. A když je tam člověk měsíc a půl, získá pocit, že je to normální. Zatím se ozval pouze jeden pán, kterému se nelíbila béžová barva," smála se Emma, která v našem rozhovoru vyprávěla i to, jak klip vůbec vznikal.

"Pro mě je ta písnička o ženské vnitřní síle. Tohle téma se v mém životě začalo poprvé vyskytovat díky Spice Girls a podobným dívčím bandům, když mi bylo nějakých deset nebo dvanáct let a začala jsem číst dívčí časopisy. A získala jsem pocit, že v pětatřiceti je čas se k těm dívčím tématům vrátit," míní.

Kdo vydrží do titulků, v klipu uvidí i její dcery. Nás zajímalo, zda nemá strach je ukazovat, včetně sociálních sítí. "Nechci to zakřiknout, ale jako dítě, co vyrostlo v Paříži, a člověk, co cestuje, mám pocit, že Česko a Praha jsou bezpečné. A máme to pošéfované, takže přesně víme, kdy, kde a s kým naše děti jsou," upřesnila.

"A na konec toho klipu jsem je dala, protože jsme přemýšleli, jak shodit tu celkově narcistní stránku paní zpěvačky, která se tam exhibuje s břišáky v tom, co si nikdo není jistý, zda jsou to plavky anebo spodní prádlo. Zase tak ráda se nemám a nemáne rádi ani kýč. Takže jsem se bála, že by to mohl někdo brát úplně vážně. A Lennonka to navíc zpívá líp než já. To je, myslím, dobrá pointa," uzavřela. ■