Natálka Grossová se pochlubila konečně novou láskou: Jsem zamilovaná, přiznala zpěvačka

Natálie Grossová Michaela Feuereislová

Není to tak dlouho, co nám Natálka Grossová (20) prozradila, že novou lásku intenzivně nehledá. Ta totiž přijde vždy, když to nejmíň čekáme. A jinak tomu nebylo ani u oblíbené zpěvačky. Ta rok po rozchodu přiznala, že je zamilovaná.