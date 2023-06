Hanka Gelnarová ze Survivoru přiznala obtěžování za barem: Zasáhla jsem svou rukou, svěřila se

Hanka Gelnarová promluvila o práci za barem Super.cz

„Jsou to vzpomínky, které mi nikdo nevezme. Byla to pecka, sice jsem tam byla jen šestnáct dnů, ale bylo to, jako bych tam byla dva měsíce. Nezdá se to, ale táhne se to opravdu pomalu,“ řekla nám Hanka, která se neživí pouze influencingem, ale také prací za barem v Ostravě.

„Po Survivoru jsem se do té práce vrátila, mega mě to baví. Rozhodli jsme se, že to budeme rekonstruovat a vrátím se tam zase po otevření. Ale nebudu tam každý den, spíš jen pro zpestření, abych nebyla jen na sociálních sítích. Nejsem typ člověka, který by se chtěl živit jen sítěmi, asi by mě to časem omrzelo,“ svěřila se influencerka v pořadu Superchat s tím, že si za barem zažila pár nepříjemných okamžiků.

„Najdou se kluci, kteří mají nějaké průpovídky, ale úplně si to od nich neberu, protože jsou opilí nebo něco horšího. Jsou tam security, ale párkrát se mi stalo, že jsem musela zasáhnout i já sama svou rukou. Nedalo se nic dělat, security zrovna nebyly v práci a proběhlo tam nějaké obtěžování. Ale, že bych zažila něco extrémního, co by se ve mně dusilo, tak to ne. Jsem taková, že nenechám, aby na nás s kolegyněmi někdo sahal,“ dodala Hanka, která své tvrdé rány předvedla také pod organizací Clash of the Stars, kde má druhý zápas. ■