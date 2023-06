Sara Sandeva a Sandra Nováková jako z bondovky: Herečky poslaly z Chorvatska pozdrav v plavkách

Sandra Nováková a Sara Sandeva Foto: archiv S. Novákové

Herečka Sandra Nováková (41) má před sebou pohádkové léto. S manželem Vojtěchem Moravcem a jejich synem na dva měsíce přesídlili do Chorvatska, kde točí seriál. Krásné počasí a moře si užívá nejen s rodinou, ale i přáteli.

Na místo totiž dorazil také Jakub Prachař (39) s přítelkyní Sarou Sandevou (25). Po společné fotce z večeře, na kterou partička vyrazila, se herečky pochlubily snímky v plavkách. „Holky, jste jak krásky z šedesátek. Boží fotka,“ napsala jim k sexy snímkům na sociální síti jedna z fanynek. „Holky, jste jak z bondovky,“ stálo v další z mnoha pochvalných zpráv k fotkám, které pořídil Sandřin manžel.

A jak už herečka avizovala, zatímco její muž bude mít na natáčení spoustu práce, ona si stihne užívat i moře a krásy okolí. „Je to pokračování seriálu Pod hladinou a já se tam zjevuji jen v nějakých představách. Takže já si to budu spíš užívat a Vojta to bude muset odpracovat,“ svěřila se Super.cz herečka. ■