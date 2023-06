O peníze se hádají jen v legraci: Mladšího přítele Bára Mottlová nedotuje. Oba jsme finančně nezávislí, říká

Mladšího přítele Bára Mottlová nedotuje, oba jsou prý finančně nezávislí. Super.cz

S herečkou Bárou Mottlovou (36) jsme tentokrát v rozhovoru zabrousili na finance. Rozhovor jsme začali u cestovatelských snů. Ty má Bára dost náročné. "Je to určitě Austrálie a Nový Zéland, ale na to si člověk musí vyčlenit aspoň měsíc, což teď nejde. Anebo by se mi líbilo vyrazit na Havaj. To už je víc reálné, protože se tam nejlépe létá z Ameriky a Silvestra bychom chtěli s přítelem strávit na Floridě," svěřila.

Cestování, které Bára miluje, ale prý nemá přednost před založením rodiny, kterou by si s partnerem Davidem, s nímž je deset měsíců, dokázala představit. "Nespěcháme na to, pořád se poznáváme, ale vypadá to krásně. Cítím z něj, že je spolehlivý a zodpovědný. Kdyby se zadařilo, byla bych šťastná. Miminko by mělo přednost," svěřila.

S partnerem Bára žije u něj v Teplicích, její dům stále ještě není opravený, ale rekonstrukce by se měla realizovat z pojistky, což jsme také probrali. A u financí jsme i dál zůstali. Zajímalo nás, jak to vlastně v páru mají rozdělené, kdo vydělává víc a jak s penězi zacházejí.

"My to zase až tak nerozebíráme, oba pracujeme, jsme finančně nezávislí. Na žádné finanční problémy nenarážíme ani jeden," svěřila se, že svého mladšího přítele určitě nedotuje. "Naopak se třeba v restauraci hádáme o to, kdo zaplatí, protože on je džentlmen a nikdy mě nechce nechat zaplatit. Někdy si to vybojuju anebo to udělám tak, že odejdu dřív na toaletu a schválně tajně zaplatím na baru," vyprávěla. ■