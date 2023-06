Poprvé ukázala patnáctiměsíční dceru, ale svatby se ne a ne dočkat! „Furt na to čekám,“ přiznala třetí nejkrásnější Češka

Michaela Štoudková Super.cz

"Je to náročnější. Starat se o vše, o domácnost, zabere to spoustu času a je to s malou samozřejmě delší. Už jsme si udělali svůj režim a myslím, že už to zvládáme," řekla Super.cz Štoudková na dětské akci, kde vybírala nové outfity pro dceru.

Míša žije s o čtyři roky mladším partnerem Vojtou. Na svatbu to ale zatím nevypadá. "Není to na mně. Já na to také furt čekám," krčí rameny s úsměvem Míša. Sama by si svatbu přála, do budoucna by se nebránila druhému dítěti, už ne ale jako svobodná.

"Já už o tom doma nemluvím, holky mi poradily, že mám dělat jakoby nic. Od té doby, co se malá narodila, tak o tom nemluvím. A nic. Oni to za mě dost intenzivně dělají ostatní," usmívá se. "Můj partner je mladší o čtyři roky, možná je to v tom," dodala s tím, že věří, že žádost o ruku brzy přijde. ■