O tom, že by tvořila jen sama za sebe, neuvažuje: Jsem manželka Daniela Landy, to ani nejde, říká režisérka

Mirjam Landa na vlastní tvorbu rezignovala, spolupracuje pouze s manželem.

S manželem Danielem Landou (54) tvoří nerozlučný tandem. Jako režisérka má Mirjam Landa na starosti mj. i videoklipy k jeho nové desce a přípravu podzimního velkého koncertu. To, že by pracovala jen sama za sebe, už si nedokáže ani představit.

"Většinou je to tak, že já napíšu scénář, většinou už dost detailní, a nikdo se nestalo, že by to Dan neschválil. Máme na to podobný pohled, souznění," míní Mirjam, která je Landovou partnerkou už od devatenácti let.

A proč vlastně nedělá i vlastní tvorbu a spolupracuje pouze s manželem? "Na vlastní věci nemám ani čas. A jsem manželka Daniela Landy, to, abych dělala něco sama, ani moc nejde," vysvětlovala režisérka, s níž jsme se v našem videu pobavili i o přípravě obnovené verze muzikálu jejího manžela Tajemství, který se bude opět uvádět v divadle Kalich. ■