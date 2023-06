Plastiková královna Jessica Alves v leopardích plavkách: Obří ňadra se jí drala ven, odkryla i následky operace

Jessica Alves Profimedia.cz

Před fotografy se nakrucovala v jednodílných plavkách s leopardím motivem, které byly pro její obří ňadra, jež si nedávno nechala opět zvětšit, viditelně malé, a tak vystavila na odiv nejen následky operace, ale i samotné vnady. Alves během své proměny v ženu podstoupila desítky operací, za které neváhala zaplatit miliony. Většina se jí ale vrátila zpátky.

Nyní má za sebou celou řadu nejrůznějších focení, kde se neváhala svléknout. Jedno přání se jí ale ještě nesplnilo. Chtěla by se svléknout pro pánský časopis. „Mým snem je dostat se kdekoliv na světě na obálku Playboye, bylo by to pro mě jako pro ženu potvrzením všech mých úspěchů,“ nechala se pro MailOnline slyšet Alves, která se nedávno pochlubila, že si na sociální platformě Only Fans vydělala v přepočtu přes 55 milionů korun.

„Miluji být ženou a je to velmi příjemný pocit být milována a obdivována fanoušky, snažím se, abych jim to co nejlépe vrátila,“ prozradila a měla tím zřejmě na mysli nějaké pikantní snímky či videa, o něž je zjevně mezi jejími sledujícími zájem. Jessica by si ale ze všeho nejvíc přála najít lásku, což se jí zatím nedaří a je stále single. ■