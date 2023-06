Mraky špinavého nádobí a obalování řízků v hospodě. Ornella Koktová se ve Výměně manželek předvede v zástěře

Ornella Koktová Super.cz

Na Ornellu tak čeká špinavé nádobí nebo obalování řízků v hospodské kuchyni. Práce se ale trojnásobná maminka a influencerka rozhodně nebojí. „Mně se trošku splnil sen. Líbilo se mi ve škole, jak tam byly kuchařky a chtěla jsem si to minimálně aspoň zkusit. Takže jsem ráda za tu zkušenost. Musím ale zvýšit tempo, protože byly rychlejší,“ svěřila se na kameru Ornella při obalování řízků.

Ornella Koktová se ve Výměně manželek musela otáčet

TV Nova

Z toho, jak jí jde práce od ruky, byl překvapený i náhradní manžel Michal. „Nebojí se práce. Přijde mi, že se hecne, na just a musím. Dala to úplně s přehledem,“ pochvaloval si svou náhradní manželku, která se pustila i do mytí nádobí bez rukavic. „Samozřejmě, že umím mýt nádobí, ale Pepo, ty si nezvykej. Já ti uvařím, upeču sachr, ale nádobí jde za tebou,“ řekla se smíchem Ornella, která si pobyt v rodině užívala. ■