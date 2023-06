V šedesáti stále sexy. Herečka Vilma Cibulková si drží šmrnc a elán díky každodennímu koupání v ledové vodě

Herečka Vilma Cibulková se rozpovídala, kde bere tolik energie. Super.cz

„Ano, vřele to doporučuji. Každý den, každé ráno, poté, co se umyji normálně, tak pak na sebe pustím ledovku,“ rozpovídala se herečka Super.cz o svém každodenním rituálu.

Není tedy jediný den, kdy by ledovou sprchu vynechala. Jen letní, teplé počasí jí to někdy trošku komplikuje. „Dělám to pořád, neustále. Já vlastně víc trpím v létě, protože ta voda není absolutně studená. Málokde najdete v létě studenou vodu. V kamenném baráku možná, ale když vyrazíte do zahraničí, tak je to horší.“

My jsme si s charismatickou herečkou povídali během módní přehlídky zdravotních sestřiček v prostorách Fakultní Thomayerovy nemocnice, které má ukázat, že by pediatři a sestřičky měli nosit barevné pracovní oblečení. Bílé pláště totiž často děti děsí. I Vilma se do přehlídky zapojila a ukázala, jak by měla vypadat zdravotní sestra v barevném oblečení. ■