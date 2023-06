Přibrala jsem, ale aspoň mám zadek. Britney Spears ukázala své nové tvary a oblékla menší bikiny než dřív

Britney se vrací se svými tanečky. Profimedia.cz

Zpěvačka svým sledujícím v minulosti celkem pravidelně ukazovala svá taneční vystoupení, která vznikala uprostřed jejího obýváku. Její postava byla bezchybná, jediné faux-pas nastalo ve chvíli, kdy jí z crop topu nedopatřením (nejspíš) vykouklo ňadro. Nedávno se ale odmlčela a důvodem mohla být složitá rodinná situace, kterou musela řešit. Její exmanžel Kevin Federline jí požádal, zda se může s jejich společnými syny přestěhovat z Kalifornie na Havaj a Britney s odpovědí váhala až do doby, než jí její bývalý manžel pohrozil soudem. Zpěvačka nakonec svolila, na své sociální síti pak beze slov sdílela archivní fotku s jedním ze svých synů.

Pokud se ale fanoušci báli o její psychický stav, mohou být v klidu. Britney se opět vrátila se svým legendárním tanečkem, i když něco se přeci jen změnilo. Už na první pohled je vidět, že se její křivky malinko zakulatily a břicho už není tak vysekané jako dřív. I sama zpěvačka kila navíc přiznala. „Přibrala jsem, ale alespoň mám zadek a můžu s ním hýbat celý den,“ napsala ve španělštině ke dvěma tanečním videím. Jak je vidět, Britney její trochu zvýšená váha rozhodně nevadí a dokonce si oblékla snad ještě menší bikiny než dříve. Zpěvačka před časem otěhotněla se svým současným manželem Samem Asgharim, téměř před rokem ale bohužel o miminko přišla. Pokud by tak její stoupající váha měla s mateřstvím něco společného, byla by to pro ni jistě ta nejlepší zpráva. ■