Těhotná Dominika Myslivcová schytala kritiku za příliš sexy outfit: Reakce na sebe nenechala dlouho čekat

Dominika Myslivcová se chce cítit sexy i v těhotenství. Michaela Feuereislová

Známá blondýnka je již v sedmém měsíci těhotenství, a právě kvůli požehnanému stavu jí spousty lidí velmi zkritizovalo její volbu outfitu.

"Narazila jsem na zprávy, že se oblékám v těhotenství nevhodně, a že bych se měla oblékat víc ke svému momentálnímu stavu. Což úplně nechápu, protože nevím, co si pod tím mám představit. Žádnou příručku, jak by se měly oblékat těhotné ženy, jsem nedostala,“ reagovala Dominika, která se vždy obléká tak, aby se v outfitu cítila dobře. A jinak tomu nebylo ani nyní.

„Myslím si, že kvůli tomu, že je žena těhotná, by neměla přestat být sexy. Pokud se cítí dobře a oblečení se jí líbí jako mně, tak absolutně nevidím důvod, proč bych měla nosit outfity, které mě budou zahalovat, ve kterých se nebudu cítit dobře a sexy, a to jen kvůli tomu, že jsem těhotná. Chci se líbit sama sobě, partnerovi, ale také okolí. To, že jsem těhotná, neznamená, že budu chodit v neforemných hadrech jen proto, aby se na mě náhodou někdo blbě nedíval,“ podotkla influencerka, která prvně netušila, co některé rýpaly tak rozhořčilo. Po přečtení dalších vzkazů pochopila, že šlo o odvážný výstřih.

„Po přečtení zpráv jsem zhodnotila, že jde nejvíc o výstřih, že mi lezly prsa a bylo to nevhodné. Myslela jsem si, že po tom, co mě tady sledujete i několik let, tak jste si na mě zvykli a takový topík vás nepřekvapí, ale spletla jsem se. Nešla jsem do divadla, ale na party, kde byl kamion silikonů s minimální velikostí pět. Nenapadlo mě, že moje ne zase tak velká přírodní prsa udělají takové pozdvižení. Nedovedla jsem si představit, že bych šla na takovou akci v roláku, proto jsem zvolila něco víc sexy. Myslím si, že se to hodilo, ale sto lidí, sto chutí,“ dodala Dominika Myslivcová, která se dočkala i pozitivních ohlasů. ■