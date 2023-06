Johanka ze Survivoru podstoupila plastiku nosu: Nosila jsem si to v hlavě 12 let, svěřila se

Johana Fabišíková si splnila jeden ze svých snů. Foto: se souhlasem Johany Fabišíkové / Super.cz

„Tak, a je to tu! Tajemství prozrazené. Některým z vás se to podařilo odhalit už trošku dřív. Každopádně, sny si třeba plnit! Ten můj jsem si v hlavě nosila skoro 12 let. Nějaký čas to trvalo, než jsem se odhodlala udělat první velký krok k jeho naplnění. Ale raději pozdě než nikdy. Minulý rok na jaře jsem se rozhodla jít na konzultaci," svěřila se účastnice Survivoru s tím, že chtěla podstoupit drobnou změnu.

"Netoužila jsem po velké změně. Trápila mě špička, hrb a neplechu dělala i šikmá osa nosu,“ napsala Johanka na instagramovém účtu, kam připojila i několik snímků z procesu hojení, ale také samotný výsledek.

Půvabná blondýnka podstoupila rhinoplastiku krátce po návratu ze Survivoru. S finálním výsledkem je dle svých slov velmi spokojená. ■