Jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu: Návrhář Osmany Laffita je se svým mužem už 30 let

Návrhář Osmany Laffita se svým mužem letos slaví 30 let.

„Tento rok to bude fantastické, budu slavit dvacet let kariéry a pátého srpna budeme mít spolu 30 let s manželem. Tady je registrované partnerství, ale my jsme se brali v Belgii, a tak je to oficiální manželství. Plánujeme oslavu pro přátele, kteří s námi byli od začátku až do teď,“ svěřil se Super.cz módní návrhář, kterého jsme potkali na přehlídce, kam dorazil po boku svého muže Guye P. Gheysense.

Vedle soukromé oslavy jejich vztahu plánuje návrhář ve velkém stylu oslavit i své působení ve světě módy. „Pracuji na nové kolekci a na její prezentaci. Je to spousta práce a málo času,“ svěřil se Super.cz Osmany, který navíc jezdí po republice se svou talk show. Do nabitého diáře se mu i tak podařilo vtěsnat několik dní na dovolenou na Kubě. V loňském roce ho v Česku navštívila maminka, letos letí on za ní.

„Většinou se střídáme. Můj plán byl, že pozvu mého staršího bratra, který tady nikdy nebyl. Sestra ano. Ale bohužel je nemocný a nemůže cestovat, tak pojedu na Kubu já a udělám jim radost,“ prozradil nám návrhář na módní show ve Slovanském domě. ■