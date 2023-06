První zápas v plácání na holou v Česku: Tiktokerka, která si hraje na pejska, trénuje s přítelem, rodina jí fandí

Uživatelky OnlyFans se neváhaly svléknout a ukázaly svá pozadí. Foto: Super.cz/Herminapress

Organizace RedFace zrušila původní fackovací show a představila zcela nové zápasníky i souboje. Do zápasů se tentokrát zapojí nejen amatéři, ale také profesionálové.

Velkou pozornost na sebe strhnou kontroverzní souboje influencerů. Dokonce dojde na zápas „booty slap,“ neboli duel, kde se budou soupeřky plácat přes zadek, a to v plavkách a podpatcích.

Tuhle nabídku přijala tiktokerka a uživatelka OnlyFans Kafuu, která se proslavila také bizarní písní Hafo, kde si hraje na pejska. Její soupeřkou bude tvůrkyně lechtivého obsahu na OnlyFans Petulka.

„Původně jsem se nechtěla ničeho podobného účastnit, protože se to ke mně úplně nehodí. Pak mě oslovili z RedFace, že se budeme se soupeřkou plácat přes zadek. Tak jsem to přijala s tím, že to může být sranda,“ řekla Kafuu Super.cz na tiskové konferenci, kde se soupeřkou ukázaly i svá pozadí v tangách.

Samotný galavečer proběhne už za pár týdnů, na nějakou přípravu tedy tolik času nezbývá. „Jediné, na co se mohu připravit, je zvládání ran, a na to se dá trénovat maximálně doma s přítelem,“ svěřila se blondýnka s úsměvem a slovy, že ji celá rodina velmi podporuje.

„Přítel i rodiče mě ve všem podporují. Vidí, že je to všechno pro show a srandu,“ řekla blondýnka, která se v minulosti rozhodla i pro dražbu svých použitých kalhotek. ■