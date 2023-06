Nejkrásnější holčička šoubyznysu? Nikol Moravcová má roztomilou dceru, ale nechce, aby byla nafrněná

Dcera Nikol Moravcové je neuvěřitelná. Posuďte sami. Super.cz

"Já mám sedřené nohy ze skejtu, Violka z houpačky ze školky. Myslím, že to přesně sedí k našemu charakteru. Je to andílek s ďáblem v těle," řekla Super.cz Nikol Moravcová.

Že má nádhernou dceru, slýchává stále a paradoxně za to šťastná není. "Ať to neslyší, ať není nafrněná.To by se přesně mohlo stát," vysvětluje moderátorka. "Já to nemám moc ráda. Mě samozřejmě přijde moje dítě hezké, ale přijdou mi krásné i další děti. Třeba Míša Štoudková má nádhernou dceru. Ale jak říkám, spíš nechci, aby to slýchávala ona," vysvětluje.

Druhé dítě zatím není v plánu. "Bydlíme na Letné ve 2KK. Violka má místo naší ložnice nově pokojíček. Takže vlastně není ani kde dělat druhé dítě. Možná za pár let. Teď ještě spíš ne," dodala Nikol. ■