Denisa Nesvačilová křtila své odhalené fotky: Opět je v podezření z poměru se zadaným chlapem

Denisa Nesvačilová pokřtila Playboy se svými fotkami. Super.cz

Zájem se samozřejmě zvedl i z řad pánů, kteří Denise píší. To ji ale nechává chladnou. "Nemažu se s tím, vzkazy buď mažu, nebo ani neotevírám. Nemám tohle svádění na sociálních sítích ráda. Když někdo vypisuje mně, tak možná píše i dalším dvaceti. Když o mě někdo hodně stojí, musí si mě polapit," smála se Denisa, která v našem rozhovoru vychvalovala spolupráci s Playboyem, který jí mj. zajistil i model na křest časopisu.

Kolem Denisy už se začaly rojit další spekulace, že má údajně poměr s dalším zadaným mužem. Tím by měl být umělecký šéf z Divadla Radka Brzobohatého a kolega z představení A je to venku Lukáš Burian, který žije s herečkou Annou Kulovanou, s níž má dvě děti. To ale v našem rozhovoru rázně popřela. Intimnosti prožívají pouze na jevišti.

A jaký by měl být muž, který by po krachu jejího předchozího vztahu se scenáristou Petrem Kolečkem (39) mohl stanout po jejím boku? "Je mi úplně jedno, jak bude vypadat. Musí být krásný duší, musí být chytrý a vtipný, nebrat se moc vážně, nesmí to být suchoprd, měl by být pravdomluvný, být na mě hodný a chovat se ke mně jako k dámě," vypočítala. Ocenila by i to, kdyby byl její budoucí partner manuálně zručný, aby například zvládl opravit střechu na její chalupě. Svěřila se také, zda už je na nový vztah připravená. ■