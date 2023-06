První rozhovor s dvacetiletými dvojčaty Daniela Landy: Roxana a Rozálie promluvily o vztahu s tátou a o soukromí

Roxana a Rozálie Landovy promluvily o vztahu s tátou a o soukromí Super.cz

Ani jedna z dívek nemá v úmyslu pohybovat se ve světě šoubyznysu. "Ale baví mě rodičům pomáhat, i když to v budoucnosti dělat nechci. Sféra umění mě baví, ale v tom světě žít nechci," řekla nám Rozálie. "A jsme si vždycky po boku, to je jasné," doplnila ji Roxana.

Za větší extrovertku je Rozálie, která se ujala většiny odpovědí na naše otázky. "Jsme každá jiná, vzhledově i povahově. Jsme oheň a voda, ale doplňujeme se," shodly se. Vyprávěly nám i o svém dětství, jaké to bylo vyrůstat v rodině kontroverzního zpěváka.

"Bylo to určitě náročné a nějakým způsobem nás to i vytvarovalo. Na svět koukáme jinak, než ostatní lidé v našem věku. Díky tomu jsme takové, jaké dneska jsme," míní Rozálie. S vrstevníky problémy příliš řešit nemusely. "My šly naštěstí na osmileté gymnázium už v jedenácti, a když přišlo to horší období, už jsme měly svoji partu a těch, kteří něco řešili, jsme si nevšímaly," dodala ještě.

Po gymnáziu se cesty sester částečně rozešly. Roxana se věnuje truhlařině, Rozálie touží po kosmetickém salonu. Stále ale obě bydlí u rodičů a tráví společně většinu volného času. V našem videu nám prozradily i podrobnosti o vztazích v rodině a to, jak to mají s láskou. ■