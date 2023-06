Karel Heřmánek ml. otevřeně o rodině: Ano, dítě plánujeme, ale zatím se to ještě nestalo

Karel Heřmánek ml. promluvil o rodině i o práci. Super.cz

V prosinci to bude 13 let, co se herečka Nikol Kouklová (33) a principál Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek ml. (34) dali dohromady. Chodit spolu začali v prosinci roku 2010, po pětiletém vztahu se sezdali.

Vedení divadla, diář nabitý k prasknutí a péče o fenku Amy jsou tím důvodem, proč sympatický manželský pár ještě nemá potomka. „Tak my máme naši čtyřnohou princeznu, to je naše holčička, ale jinak do budoucna určitě ano, dítě plánujeme. Ale zatím se to ještě nestalo,“ smál se Karel během rozhovoru pro Super.cz.

Povídali jsme si na 7. ročníku Psího dne Prahy 13. Tato každoroční akce je zaměřená na podporu útulků a opuštěných pejsků. Karel dorazil právě se svou fenkou Amy. Procházky se psím doprovodem bere herec jako nejlepší lék na pročištění hlavy.

„Když je čas, chodím s ní nejraději do Prokopského údolí, tam máme okružní cestu. Denně s ní ujdu i 6 kilometrů, když to jde. Dokonce účinkuje i v našem představení s názvem Hra, která se zvrtla,“ dodal se smíchem Karel Heřmánek ml.

