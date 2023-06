Po zánětu ledvin šla váha dolů: Hanka Mašlíková nedobrovolně shodila 6 kilo a ztrácí se před očima

Hana Reinders Mašlíková Michaela Feuereislová

„Asi mě nikdy nic takhle neskolilo. Byl to zánět ledvin, což jsem vůbec nechápala, protože jsem předtím neměla obtíže. A ty bolesti byly obrovské. Už mám teď testy dobré a zánět z těla odešel, mám po antibiotikách a vrátila jsem se i ke cvičení, což mi nesmírně chybělo,“ svěřila se Super.cz modelka, která ráda a pravidelně dře na své postavě ve fitness.

Bohužel, pauza měla za následek to, že kila šla rychle dolů. „Než to celé začalo, tak jsem měla 66 kilo a dnes jsem se vážila a bylo tam 60 a půl, takže jsem dost zhubla, což mě mrzí. Spousta žen mě asi odsoudí s tím, co by za to daly, ale já jsem hubnout nechtěla,“ řekla nám Hanka, kterou jsme potkali v muzeu iluzí Pavla Kožíška, se kterým už roky vystupuje a spolupracuje.

„Už spolupracujeme čtrnáct let, snad nic jsem tak dlouho nedělala. Pavel je skvělý člověk a pořád nás to baví a každé představení si užíváme a jedeme na na sto procent,“ řekla nám modelka, která byla tentokrát od pohádkového krále Václava Vydry slavnostně pasována do České pohádkové akademie, a to jako Ministryně sportu a zdravé výživy. ■