Řekl mu někdo, že je jí 37? Nedávno spolu pařili, teď se Irina Shayk nalodila k DiCapriovi na jachtu

Na stejnou jachtu, kde se plaví Leo DiCaprio, se vydaly i nerozlučné kamarádky Irina Shayk a Stella Maxwell. Profimedia.cz

Kdo by neznal tuhle dvojici? Stejně jako je Leo DiCaprio (48) pojmem ve světě filmu, je Irina Shayk (37) pro změnu ikonou v modelingu, a to už téměř dvě dekády. Není tak divu, že se ruská kráska značně vymyká hercově dosavadnímu věkovému milníku, který u jeho partnerek činí pětadvacet let. Při pohledu na Irinu by se ale herci, který aktuálně boduje ve filmové novince Killers of the Flower Moon málokdo divil, kdyby udělal výjimku...