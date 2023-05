Nejodvážnější snímky milovnice plastik. Jessica Alves už to nevydržela a pochlubila se ňadry v celé jejich umělé kráse

Jessica Alves Profimedia.cz

Nyní ovšem značně přitvrdila a rozhodla se ukázat, jak ji plastický chirurg stvořil. Za sebou má ostatně desítky úprav svého zevnějšku včetně několikrát přifouknutých ňader. Ta nyní s radostí odhalila před objektivem fotoaparátu. Ať se Jessica někomu líbí nebo ne, ona sama doslova září štěstím.

„Miluju být ženou a jsem na to hrdá. Když jsem vyrůstala, tak jsem si samu sebe představovala s dlouhými vlasy a smyslným tělem. A dnes jsem ženou svých snů. Je to skvělý pocit být spokojený se svým vzhledem,“ svěřila se Jessica nedávno pro MailOnline.

Jessica Alves má za sebou více než stovku operací, za které neváhala utratit přes milion liber. Svou nejzásadnější operaci – vaginoplastiku – Jessica podstoupila v Bangkoku, kde za ni zaplatila necelých 400 tisíc korun. Jediné, co jí schází ke štěstí, je muž. Zatím totiž nenarazila na toho pravého. Až ho najde, prý by si moc přála veselku se vším všudy. A to včetně svatby v kostele. ■