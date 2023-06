Štěpánka Duchková není vždy za elegantní dámu: Prozradila, jak udržuje hned dvě zahrady, jednu má ve Španělsku

Štěpánka Duchková se stará o dvě zahrady, ráda ale využije profesionály. Super.cz

"Máme velkou zahradu, asi 1500 metrů čtverečních, což je pro nás až dost. Už by to bylo na traktůrek, ale ten nemám, nikdo mi ho nepořídil. Pěstuji kytky a různé keříky, třeba tavolník, který přitahuje motýly. Ale hlavně se o to stará právě Dana, která to pěkně drží v pořádku a furt mi nadává, že dostatečně nezalévám," vyprávěla. O užitkové zahradě neuvažovala, například rajčata pěstuje její tatínek, takže ji zásobuje.

Druhou zahradu má ještě ve Španělsku, na pobřeží Costa Blanca, kde mají s rodinou nemovitost, kam často jezdí. "Tam se o to naštěstí stará zahradník, takže já nemusím. Stačí ta pražská, kde musím věčně hrabat listí, manžel pořád seká trávník, do toho už zapojujeme i kluky. A mám tam ptačí budky, takže krmím ptáčky," dodala. ■