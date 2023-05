Leo DiCaprio umí žít! Dva roky před padesátkou ukázal tělo na jachtě, nechyběly ani vnadné krásky

Leonardo se na jachtě dobře bavil se svými přáteli. Profimedia.cz

Před časem se prý Leonardo DiCaprio svěřil přátelům s tím, že už ho nebaví číst si o sobě jako o lovci mladých dam do pětadvaceti let a že by se údajně chtěl usadit se stálou partnerkou. Alespoň podle paparazzi fotografií z poslední doby to tak ale zatím nevypadá. V Cannes se po představení kritiky chváleného snímku Killers of the Flower Moon v noci vyplížil ze společenské akce v hotelu s britskou modelkou a indickou podnikatelkou.

A jen o pár dnů později ho fotografové zvěčnili na jachtě poblíž Sardinie. Herec sundal košili a předvedl, jakým tělem může ve svých osmačtyřiceti letech okouzlovat dámy.

Zprvu to vypadalo, že se na lodi dobře baví jen s partou kamarádů mužského pohlaví. Další snímky ale prozradily i to, že na lodi se plavily minimálně dvě štíhlé dámy, které se v bikinách nastavovaly slunečním paprskům. Leonardo byl očividně v dobré náladě a během plavby se neustále usmíval.

V případě Lea to vypadá, že by pro jeho život mohlo platit rčení "štěstí ve hře, neštěstí v lásce". Zatímco o jeho poslední roli ve zmíněném snímku se mluví jako o té možná nejlepší v jeho životě, jediná žena, která by získala jeho srdce, se po jeho boku stále neobjevuje. ■