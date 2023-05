Hvězda seriálu Iveta se svlékla do bikin. Na její svůdné křivky byla v Chorvatsku radost pohledět

Zea ukázala své křivky v Chorvatsku. Foto: Archiv A. Ferencové

Herečka a zpěvačka Alžběta Ferencová alias Zea, hvězda Hřebejkova seriálu Iveta, který pro slovenskou TV Joj napsal Petr Kolečko, se svlékla do bikin. Zea své křivky ukázala v Chorvatsku, kde momentálně natáčí seriál Dobro došli.

"Momentálně jsme už jedenáctý den na ostrově Hvar. Lidé jsou tu nejlepší, co víc si přát," poslala pozdrav fanouškům Zea, která rozhodně není vyhublým ramínkem na šaty a své sexy křivky hrdě vystavuje.

"Snažím se mít co nejlepší vztah se svým tělem. Nebudu lhát, je to někdy těžší. Ženské tělo se neustále mění, ale myslím si, že právě to je krásné. Snažme se na své tělo v zrcadle koukat obdivně, i když na sobě nemáme šaty," dodala zpěvačka a herečka. ■