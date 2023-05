Je pyšná na své tělo. Sabina Laurinová má stejnou velikost oblečení jako její dvě dcery

Herečka Sabina Laurinová si stále drží velikost oblečení, jako mají její dvě dcery. Super.cz

O herečce Sabině Laurinové (51) se často píše, že vypadá několik let pořád stejně. Usměvavá blondýnka to ale zas tak růžově nevidí. „Když se to píše, tak se to píše. Já se samozřejmě cítím pořád na dvacet, někdy na třicet, ale je to podle nálady, podle toho, jak se vyspím, a tak,“ odpověděla nám Sabina.