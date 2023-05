Katolický kněz o Kuchařové a Brzobohatém: Zbigniew Czendlik promluvil o kauze kolem anulace jejich manželství

Podle Czendlika je celá situace velmi nešťastná. TV Nova

Důvody, podle nichž lze církevní sňatek anulovat, což znamená nikoli manželství rozvést, ale rozhodnout, že vlastně neexistovalo, lze najít v různých příručkách. V případě Taťány a Ondřeje by přicházel v úvahu bod, kdy jeden z manželů byl uveden v omyl z hlediska zdravotního stavu (zejména psychického rázu), který brání plnit manželské povinnosti, a jeden z manželů je dlouhodobě nezpůsobilý převzít odpovědnost. Manželství lze anulovat i v případě, kdy jeden z manželů je nezpůsobilý mít děti.

S odborným dotazem jsme se obrátili na katolického kněze Zbigniewa Czendlika, který oba protagonisty zná. "Obou si vážím, respektuji je, mám je rád a mrzí mě, že to prochází medializací. Myslím, že jsou to velmi intimní záležitosti, oba to zasahuje a oba to bude bolet," řekl Super.cz kněz.

Sám není odborníkem na církevní právo, ale upřesnil například to, že v církevní anulaci manželství se přihlíží zejména k věcem, které jsou zatajené. "Když jde třeba člověk do svazku s tím, že zatajil, že nemůže mít děti, že má exekuce, jde o spoustu různých závazků. Dotyčný byl uveden vědomě v omyl a má to vliv na soužití. Ale za sebe mohu mluvit pouze v obecné rovině," vysvětloval. Kauza kolem převlékání Ondřeje do ženských šatů mu naopak přijde spíš úsměvná. "Já sám jsem hrál v divadle role, kde jsem byl do ženských šatů převlečený. Ale není převlékání jako převlékání," krčil rameny kněz.

Na celém případu ovšem shledává i pozitivní moment. "Je to určitá osvěta veřejnosti a společnosti, protože kolem toho kroužilo spoustu mýtů. Například o tom, že jde o církevní rozvod, což neexistuje. Ale lidé se díky tomu dozvědí, že anulace církevního manželství je možná. Mám i vlastní zkušenost, kdy za mnou lidé přicházejí s tím, že chtějí zneplatnit církevní manželství. A není to kvůli dalšímu sňatku. Jde spíš o psychologický dopad, odříznutí se od toho problému. Nejde o nic ojedinělého, jen se tím nechlubí. Tyhle záležitosti na veřejnost nepatří, celé je to nešťastné," doplnil.

"Každopádně jde o precedens a sám jsem po své profesní stránce zvědavý, jak to dopadne. Otázka je, zda někdo pustí ven nejen žalobu, ale také rozsudek. Bylo by pro mě zajímavé vědět, jak církevní soud rozhodl a jak to zdůvodnil. A jen doufám, že po této kauze církevních sňatků neubude," uzavřel. ■