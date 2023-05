Z půvabné Jany Bernáškové je blondýnka: Kvůli roli prošla radikální proměnou, odbarvovali ji třikrát

Jana Bernášková Super.cz

„Jsem úplná blondýna, myslím, že naposledy jsem takhle světlá byla v seriálu Ulice, ale to už je možná i dvacet let, co jsem byla odbarvená. Je to kvůli Lucii, kvůli filmu,“ svěřila se Super.cz herečka na křtu knihy Koloušek. Podle své prvotiny, která se stala bestsellerem, se nyní pustila do natáčení celovečerního filmu, ve kterém ztvární hlavní ženskou postavu se jménem Lucie.

Změna image byla náročná a herečka musela do kadeřnictví hned několikrát. „Odbarvovali jsme to třikrát, nedařilo se to, ty vlasy vypadaly krásně, ale pod světlem na kameře byly stále tmavé a tvůrci chtěli, aby ta Lucie byla na kameře zářivá blondýna,“ prozradila herečka, která sice nyní natáčí snímek Jak přežít svého muže, i tak svou profesi ale stále střídá s psaním.

„Stíhám obojí, stíhám všechno, jsem super rychlá,“ řekla se smíchem. „Mám to půl na půl, během roku si dávám měsíce, kdy píšu a střídám to s těmi, kdy se zase věnuji hraní. Zjistila jsem, že už bych nedokázala žít jen s jedním,“ dodala herečka. ■