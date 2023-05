Kamarád Brzobohatého o údajném chování Kuchařové: Vulgární nadávky i vidlička v obličeji

Ondřejův blízký kamarád promluvil o údajném chování Kuchařové. Michaela Feuereislová

Ač se Kuchařová ohradila, že do médií tento soukromý a citlivý dokument neposlala, Brzobohatý je naopak přesvědčený, že to byla právě modelka.

„Je plný lží a skandálních obvinění, rozhodla se jej Taťána podstrčit právě bulvárním médiím včetně rádoby kompromitujících fotografií, aby tak pošpinila mé jméno,“ uvedl Ondřej na sociálních sítích k odtajnění dokumentu, kde se například píše, že po modelce vyžadoval sex jako žena nebo že měl potíže s početím dítěte s jeho první manželkou Johanou.

Netrvalo dlouho, co se pod Ondřejovým příspěvkem objevily vzkazy od přátel, kteří stojí na jeho straně, ač s bývalými partnery domácnost nesdíleli a přirozeně stojí na straně jim bližšího člověka. Brzobohatého se zastal i přítel Jakub Malík, který byl v minulosti dle svých slov svědkem toho, že se Taťána nechovala k Ondřejovi úplně pěkně.

„Bratře! Jsem zděšen z toho, co se to zase děje. Rád bych ti vyjádřil podporu celé mé rodiny a taky mi dovol, abych uvedl pár příkladů, kdy jsem se utvrdil v tom, že jsi skutečný chlap a gentleman, jak se sluší a patří. Vzpomínám na to, kdy tvá bývalá manželka ti dokázala jen tak z metru hodit vidličku do tváře! A i přes to jsi ji dokázal opilou odnést do postele a postarat se o ni,“ uvedl Jakub, který se měl účastnit také obnovení jejich manželského slibu.

Kuchařová před nějakou dobou zase uvedla, že žila v toxickém vztahu, kdy s ní Brzobohatý údajně manipuloval a krátce po obnovení církevního svatebního slibu se začal vídat s Danielou Písařovicovou (44). Navíc to dle jejích slov bylo v době, kdy se nyní již bývalí manželé snažili o dítě.

„T. se dozvěděla, že jsme tě navštívili o Vánocích, abys nebyl sám. T. tehdy odletěla na dovolenou k moři bez tebe. A pak začalo peklo. Ty nejhrubší nadávky vůči tobě. A to pouze za to, že jsi na Vánoce chtěl mít kolem sebe lidi, které máš rád a kteří mají rádi tebe! Ale nadávky nestačily. Tři dny před koncem dovolené se T. rozhodla, že dům v Chorvatsku opustí a bez rozloučení odletí. Vzpomínám na to, jak jsme byli na kolech a ty jsi za námi přijel později kvůli práci. Svou ženu jsi tehdy přivítal pusou a krásným prstenem. Reakce byla tehdy velmi zajímavá – ale takový už přece mám. A takto bych mohl pokračovat dál a dál,“ popsal Malík, který už ale nepíše, za jakých okolností a důvodů Taťána údajně bez rozloučení odletěla. Tyhle detaily, které zřejmě byly pro modelku dost závažné, už znají pouze Kuchařová s Brzobohatým.

Kuchařová uvedla, že to není pravda. "To, co jeho kamarád píše, není pravda. A nemám ani potřebu to jakkoliv uvádět na pravou míru," reagovala Taťána Kuchařová na slova Malíka pro Super.cz. ■