Jsem tajtrdlík, co poskakuje po pódiu. Netanečník Richard Krajčo musí před začátkem StarDance pořádně trénovat

„V létě nikam moc nevyrazím, protože od půlky července začnu trénovat. Já se na ty tréninky, musím říct, těším. Znamená to ale, že se v létě asi nikam nepodívám. Máme turné s kapelou, to mi bude plnit víkendy a přes týden budu cvičit tanec,“ svěřil se s plány Super.cz.

Zatím hudebník není schopen říci, ze kterého tance má největší strach a respekt. „Já se v tanci moc nevyznám. Já jsem takový tajtrdlík, co poskakuje po pódiu. Tančit neumím, nikdy jsem nechodil do tanečních, takže ani ty tance neznám. Děsí mě představa, že zapomenu ty kroky v jakémkoliv tanci. Doufám, že budu mít šikovnou partnerku a že jí to nebudu moc kazit,“ dodal Richard Krajčo, se kterým jsme si povídali během natáčení filmu Gump 2, tedy pokračování divácky úspěšného filmu Gump - pes, který naučil lidi žít. Do kin snímek dorazí příští rok. ■