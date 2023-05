Svalovec Lucie Bílé je v nemocnici. Partner Zlaté slavice musí podstoupit další operaci páteře

Lucie Bílá s partnerem Radkem Filipim Herminapress

„Myslím, že je to asi běh na dlouhou trať, ještě to v pořádku není. Proto tady se mnou není, jinak by tu byl. Ale on se dá dohromady, to je jasný, ale chce to trochu čas,“ svěřila se nedávno Super.cz úspěšná zpěvačka.

Teď bohužel sympatického přítele Zlaté slavice čeká další operace. Zpěvačka ho doprovodila při nástupu do nemocnice. „Tak už jsme zase na Homolce. Mého muže čeká druhá operace a má to několik výhod. Ta nejdůležitější je, že už bude konečně zdravý, a ta druhá je, že budu mít doma robocopa,“ informovala s humorem fanoušky Lucie.

Za pár dní si Lucie Bílá svou lásku opět odveze domů.Již po první operaci zpěvačka neváhala a navštěvovala svou drahou polovičku každý den, a v nemocničním pokoji stíhala dokonce vyrábět andělíčky a růžence. ■