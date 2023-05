Kdybych mu chtěla ublížit, už jsem to mohla dávno udělat. Taťána Kuchařová odmítá nařčení Ondřeje Brzobohatého

Táťána Kuchařová Herminapress

„Není třeba být detektiv, abychom vylučovací metodou přišli na jedno jediné jméno. Tak z církevního soudu pro to nemá nikdo důvod. Vzhledem k dehonestujícímu obsahu žaloby bych byl úplný blázen, kdybych to udělal já. Pokud by to byl jeden z našich právníků, tak můžou rovnou oba vrátit diplom, a zbývá tedy už jen jediný člověk, Taťána. Upřímně, tohle zjištění mi přijde nejděsivější na tom všem,“ řekl deníku Blesk Brzobohatý.

Na Kuchařovou se na sociálních sítích záhy snesla drsná kritika za to, že na veřejnosti pere špinavé prádlo. Pustily se do ní i celebrity včetně Ondřejových přátel moderátora Libora Boučka a zpěvačky Evy Burešové.

Kuchařová na dotazy Super.cz nereaguje, telefony nebere. Na Instagramu později zveřejnila prohlášení, kde popírá, že by text církevní obžaloby poslala bulváru.

„Ještě nikdy jsem nikoho veřejně nepoškodila a Ondřej není výjimkou. S tímto bulvárním zveřejněním nemám nic společného. Naopak jsem mediálně během rozvodu ani po něm nikdy nic nezveřejnila a tím ho celou dobu chránila. Kdybych mu chtěla ublížit, už jsem to mohla dávno udělat. Kdo veřejně rozebírá znění žaloby a intimní podrobnosti, je Ondřej,“ napsala Kuchařová.

Již zveřejněné detaily z církevní obžaloby odmítla komentovat. „K probíhajícímu církevně soudnímu řízení se zatím nemohu vyjadřovat,“ uzavřela Kuchařová. ■