Brzobohatého se zastala sestra: z Miss Dobrotivé se stala šestihlavá saň, Taťána klesla hluboko, uvedla Rola

Ač jsou bývalí manželé již delší dobu úředně rozvedení, do médií se dostalo oficiální znění církevní žaloby, na základě které má být sňatek anulován. V dokumentu se také píše, že si Ondřej Brzobohatý libuje v ženských šatech a po své manželce dokonce vyžadoval sex jako žena.

Umělec se k celé situaci vyjádřil na sociálních sítích. Nikdy by dle svých slov nevěřil, že vztah s Taťánou Kuchařovou zajde až tak daleko. Za tím, že se obsah církevní žaloby včetně velmi intimních informací dostal na veřejnost, podle něj stojí exmanželka, která to ovšem popírá.

„Je mi velmi trapně z toho, že zhrzenost a z ní pramenící pomstychtivost mé bývalé ženy, Taťány Kuchařové, došla až do tohoto bodu, kdy Taťána poskytla Blesku kompletní znění církevní žaloby, jejíž obsah měl původně zůstat za zavřenými dveřmi Metropolitního církevního soudu. Obvinění jsou totiž natolik závažná, že se proti nim už musím bránit,“ uvedl ve své zpovědi. Pro Blesk pak zásadně popřel, že by po Taťáně vyžadoval sex jako žena.

Veřejně se pak ke kauze vyjádřila spousta lidí, včetně Ondřejových kolegů, ale také nejbližších jako třeba jeho sestra Rola.

„Ondřejko, znám tě celý život a jsem pyšná na to, jak skvělého bráchu mám. Neznám velkorysejšího člověka, než jsi ty, s jakou láskou, úctou a respektem se chováš nejen ke svým ženám, ale i ke svému okolí. Váš vztah s nebožkou jsem považovala za jeden z nejkrásnějších, než jsem pochopila, že když někdo miluje jen sebe, tak pak na toho druhého už moc místa v srdci nezbývá,“ uvedla Rola v komentářích s tím, že je jí líto, kam až dokázala Taťána klesnout. Ač stále není ničím podložené, že tento dokument poslala do médií právě Miss World 2006.

„Byla jsem svědkem několika velmi nepříjemných situací, kdy se z Miss Dobrotivé stala šestihlavá saň, a ty jsi pořád jen mlčel a bránil jsi ji. Máš můj obdiv, já bych to nevydržela. Vždy jsi byl gentleman, zachoval dekorum tobě vlastní a nikdy jsi neměl potřebu ji nijak očerňovat, i když by si to bývala zasloužila. Pokud jsi tak strašný člověk, jak tě popisuje, jsem v šoku, jak to mohla tak dlouho vydržet, ba dokonce se nechtěla ani rozvést. Tak moc to s tebou bylo strašné. Je mi jí líto, jak hluboce dokázala klesnout, ale jak víme, za titulek v novinách jsou někteří lidé schopni udělat cokoliv, dokonce i ublížit někomu, koho kdysi tak moc milovali. Jsem ráda, že jsi tentokrát nemlčel a ozval ses, bylo na čase. Doufám, že ti stihla poděkovat za knížku, kterou jsi za ni celou napsal, a její proslovy do OSN. Miluji tě,“ dodala Rola.

Samotná Kuchařová později popřela, že by text žaloby poskytla bulváru. „Naopak jsem mediálně během rozvodu ani po něm nikdy nic nezveřejnila a tím ho celou dobu chránila. Kdybych mu chtěla ublížit, už jsem to mohla dávno udělat. Kdo veřejně rozebírá znění žaloby a intimní podrobnosti, je Ondřej,“ prohlásila. ■