Sexy Anna Fialová v minisérii Iveta: V tomhle provokativním oblečku vystřihla scénu ze slavného muzikálu Dracula

Anna Fialová v minisérii Iveta TV Nova

A právě scénu ze stále oblíbeného představení, které se hraje už dvě desítky let, si před kamerami vystřihla představitelka hlavní role Anna Fialová. V sexy oblečku, kdy oblékla přiléhavé kraťasy a top s hlubokým výstřihem zahrála jednu z oblíbených scén. „Měla obrovský talent, opravdu. Ty její písničky jsou strašně těžké a myslím, že tenkrát se zpěvy tolik neupravovaly jako dneska, kdy je možné v nich následně něco dotáhnout a vyladit, když jste pod tónem nebo naopak,“ svěřila se zpěvačka, pro kterou zpívat jako Iveta rozhodně nebylo jednoduché.

„Nejsem úplně soprán, dozpívám se do něj, ale není to pro mě jednoduché. A když navíc nahráváte písně ve studiu, tak slyšíte opravdu sebemenší chybu a zádrhel, nebo jste trochu pod tónem, nad tónem, neodpustí vám to nic," řekla zpěvačka, která během natáčení propukala i v pláč. „Měla jsem tam i jeden takový propad, kdy jsem i prchla ven abych se vybrečela, protože jsem třeba dvanáctkrát nebyla schopná trefit jeden blbej tón,“ dodala představitelka Ivety Anna Fialová. ■