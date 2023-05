Bral jsem kokain a extázi. Vítěz Survivoru Tomáš Weimann promluvil o závislosti na drogách

Tomáš Weimann vzpomínal na dobu, kdy bral drogy. Super.cz

Tomáš to prozradil v talk show Superchat moderátorce Gabriele Wolfové. (43) "Měl jsem štěstí, že když se rozdělily moje cesty s rodinou, dařilo se mi na skejtu, měl jsem sponzory, nějakou kačku jsem dostával a z toho jsem žil, živořil. V jednu chvíli jsem se i vykašlal na školu, byl jsem hloupej. Jezdil jsem jen na skejtu, měl jsem kolem sebe lidi, kteří chlastali, hulili a já byl mladej naivní a hloupej kluk," vzpomíná na své drogové začátky Tomáš.

Prozradil, že užíval těžké drogy, jako jsou extáze nebo kokain. "Nebyl jsem těžkej feťák na drogovém dně. Užíval jsem si života. Nejvíc rád jsem nyní za to, že jsem se dostal do fáze, že vím, že to není cesta, kterou chci jít. Na drogy lidi přijdou často v pozdějším věku a čím později k tomu člověk čichne, tím hůř se z toho pak dostává. Já dnes mám zcela jiné priority. Když si mám vybrat, jestli se jít na párty opít, nebo vyrazit do přírody, tak volím druhou možnost," vysvětluje vítěz Survivoru Česko & Slovensko.

Život mu změnila meditace. Protože cítil, že z večírkového ráje musí utéct, využil nabídky své sestry, která v té době žila v Jižní Koreji. "Hodně jsem si užíval, a do toho přišel rozchod s partnerkou. Nesl jsem to hodně špatně. Zaháněl jsem to mejdany. Pak to došlo do fáze, kdy jsem si řekl, že potřebuju změnu. Moje ségra žila tenkrát v Jižní Koreji v Soulu, tak jsem vyrazil za ní," vzpomíná.

V Soulu nakonec vydržel dva měsíce. Odjel do hor do buddhistického kláštera, kde začal žít. "Dostal jsem se do buddhistického chrámu, kde jsem žil s mnichy a žil jejich život. Vzali mi všechny věci, dali mi jedno roucho, měl jsem pokoj, kde byla na zemi jen matrace na spaní. Byla tam rychlovarná konvice s čajem a nechali mi jednu knížku. Jedla se jen vegetariánská jídla třikrát denně. Dny začaly brzy ráno meditací před pátou hodinou ranní. Řekl jsem si, že povedu po návratu život takového městského mnicha. A to se mi myslím daří," dodal vítěz reality show Survivor Česko & Slovensko. ■