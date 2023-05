Jitka Boho sedm měsíců po porodu předvedla své dlouhé nohy v minišatech a řešila kojení

Půl roku po porodu vypadá naprosto fantasticky: Jitka Boho předvedla své dlouhé nohy v minišatech Super.cz

Štíhlou figuru ale ani ona nemá zadarmo a pravidelně cvičí. „Myslím, že kila ještě půjdou dolů, bude to zápřah a stres. Nebudu se snažit hubnout, ale pracovat na fyzičce, bude tam pohyb, herectví a zpěv,“ svěřila se Super.cz modelka, která začne muzikál zkoušet už během léta. Rodinnou dovolenou si tak s partnerem a dětmi užili nyní.

O letních prázdninách tak bude Jitka Boho na jevišti a kvůli zkouškám hledala nejen chůvy, ale řešila i to, jak bude zvládat kojit sedmiměsíčního synka. „Bude to náročné, teď nad tím přemýšlím a lámu si hlavu, jak to udělat, abych zvládala kojení a bylo to v pohodě na psychiku a fyzičku a byla jsem odpočatá na zkoušky. Budu mít dvě chůvy, které se budou střídat,“ řekla modelka, která se bude v roli Heleny Trojské alternovat s Janou Koptovou a Felicitou Prokešovou. ■