Odhalená ňadra, zadečky i kalhotky. Podívejte, komu se to v Cannes na červeném koberci opravdu nepovedlo

Co se stalo v Cannes, nezůstane v Cannes. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Modelky Meredith Mickelson, Kambree Dalton, Petra Němcová, herečky Patricia Contreras, Elsa Zylberstein, Sophie Marceau nebo Zoe Felix. Právě tyto a mnohé další dámy ve Francii ukázaly, že festival není jen o filmech, ale zážitky mohou poskytnout i přítomní hosté a jejich modely.

Odhalená ňadra, zadnice i spodní kalhotky vystavené všem na odiv. Přesně takhle to občas vypadá i na tak slavnostní akci, jakou je festival v Cannes. Některé dámy jsou v situaci, která způsobuje úsměvy i červené tváře nevinně, jiné se díky odhalování snaží zaujmout. Jisté je ale to, že ať je to tak či tak, obrázky příliš nepovedených outfitů zůstávají v archivu navždy a vy se teď můžete podívat na to, kdo v minulých letech zaujal nejvíce. ■