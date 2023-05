Ve Výměně manželek se objeví další gay pár: Vyvrcholí celá show romantickými zásnubami?

Výměna manželek bude opět zajímavou podívanou. TV Nova

První rodina žije v rodinném domě v malé vesnici Trnovany nedaleko Žatce. Lucce je 34 let a je na mateřské dovolené. Její manžel Míra (36) pracuje jako teamleader v automobilové firmě. Spolu mají dvouletou dceru Karolínku. Oba mají ještě dcery z předešlých vztahů. Do pořadu rodinu přihlásila Lucka poté, co si do ní jednou Míra nevhodně rýpnul. Lucka kouká na každý díl Výměny manželek a chtěla zjistit, jak takové natáčení probíhá. Manželé mají podle svých slov téměř dokonalý vztah. Jediné, co by chtěli změnit, aby dcera Kája nebyla tak fixovaná na maminku.

Druzí účastnici žijí v malé vesničce Potůčník, kousek od Hanušovic, v Jeseníkách. V pronajaté chatě, která slouží zároveň jako penzion, fungují jako správci. Vláďa (34) pracuje jako kuchař. Jeho partnerovi Vasilovi je 24 let a živí se jako obchodní zástupce. Spolu jsou dva roky a starají se o 3 psy. Do výměny sympatický pár přihlásil Vláďa, který si chtěl zkusit žít v plnohodnotné rodině s dětmi. Oba kluci jsou spolu spokojeni, jen Vláďa by chtěl, aby mu Vasilij více projevoval city.

Lucka je zprvu nervózní, nechtěla by se dostat do rodiny, kde je třeba pět dětí. Nová domácnost se jí líbí, akorát brzy zjistí, že po dlouhé době bude muset mýt nádobí ručně. Obecně je pro ni pobyt v Jeseníkách ale jako dovolená, protože kolem ní nepobíhají malé děti. V novém domě musí ráno chodit na dlouhé procházky se psy, ale vůbec jí to nevadí, a naopak by svou pravou rodinu po návratu domů chtěla více rozhýbat. S Vasilem se dostanou i do lázní, aby si opravdu dokonale odpočinula.

Vláďa má obavy, zda ho nový manžel přijme. Zjistí ale, že je jen o dva roky starší, tak doufá, že si budou rozumět. V manuálu si přečte, že Míra je klidný a hodný, jen se nesmí stát, že nebude mít navařeno. S tím si Vláďa jako profesionální kuchař poradí a nedovolí, aby se Míra proměnil v nesnesitelného, hladového chlapa. Vláďa se v nové domácnosti bude muset postarat o malé dítě.

Ačkoliv mnoho úkonů dělá poprvé, brzy se začne zdokonalovat, a i Karolínka si na něj zvykne. V Trnovanech Vláďa stihne koupit i prsten pro svého partnera, se kterým plánuje uzavřít registrované partnerství. Oba doufají, že jednou bude možné uzavřít regulérní manželství a budou spolu moci adoptovat i dítě. ■