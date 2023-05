Máme nejkrásnější reportérku Česka. Kráska ze Super.cz se probojovala do TOP 5 na Miss Czech Republic

Veronika Dočkalová ze Super.cz zářila na Miss Czech Republic. Super.cz

"Byla jsem za černého Petra. Zklamání to ale není, vyhrály ty, které si to zasloužily. Jsem šťastná, že to takhle dopadlo. Plakala jsem na konci, ale byly to slzy radosti. Ta cesta byla neskutečná," řekla Super.cz Veronika Dočkalová.

I když toužila po korunce, svoji práci v naší redakci rozhodně v plánu opouštět neměla. "Redakci bych určitě neopustila. Šla jsem do Miss s tím, že mám svoji vysněnou práci a skloubit se dá obojí. Jsem šťastná, že můžu pro Super.cz pracovat," prozradila pátá nejkrásnější dívka Česka.

Proč se do Miss ve svých 26 letech přihlásila? "Nové zážitky, nové zkušenosti a stálo to za to. Trošku jsem si připadala, že jsem znovu ve škole. Bylo to hodně intenzivní. Dalo mi to hrozně moc. Byly to samozřejmě i nervy, ale ve finále stály za to. Nikdy jsem modeling nedělala, bylo to pro mě těžší. Jsem zvyklá mluvit, ale spíš jsem zvyklá se ptát než odpovídat," dodala Veronika Dočkalová. ■