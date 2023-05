Místo dekoltu předvedla extrémně ploché bříško: Model jako bývalá finalistka Miss si může dovolit málokdo

Alena Prešnajderová předvedla místo dekoltu extrémně ploché bříško. Super.cz

Ještě deset let poté, co se probojovala do TOP 10 v soutěži Česká Miss, je o ní stále slyšet. Plavovláska s bujnou hřívou se po porodu dcery Ellen opět vrátila do světa modelingu, a to nejen na přehlídková mola, ale začala se práci věnovat i z druhé strany.