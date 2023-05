Jedna ze dvou finalistek letošní Miss, která má silikonová prsa: Jak se vám krásná Nicole v bikinách líbí?

Nicole Ebnerová Super.cz

Nicole Ebnerová se do soutěže krásy Miss Czech Republic přihlásila již podruhé. Poprvé to zkoušela, když jí bylo sedmnáct let a dostala se do finálové desítky. Nyní zkouší zabojovat o korunku znovu.

"Poprvé jsem se do Miss přihlásila v roce 2017, dostala jsem se do TOP 10. Byla jsem tenkrát nejmladší, bylo mi sedmnáct let. Jsem tu podruhé, je to mým snem. Teď jsem mezi těmi staršími finalistkami a myslím, že to je výhodou. Mám i větší sebevědomí," řekla Super.cz Nicole.

Je jednou ze dvou dívek, která v mladém věku podstoupila plastiku prsou. "Podstoupila jsem augmentaci prsou před necelým rokem. Přemýšlela jsem o operaci od svých osmnácti let. Jsem moc ráda, že jsem do toho šla. Zatím nic dalšího neplánuji, nemyslím, že by to momentálně bylo potřeba. Až do budoucna, třeba za dvacet let," dodala.

Nicole je zadaná. "Ale je to čerstvé," uzavřela Ebnerová, která vystudovala marketingovou komunikaci a nyní pracuje jako realitní makléřka. ■