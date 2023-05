Brazilská krása v podobě Lais Ribeiro. Žhavá modelka spodního prádélka tentokrát oslňovala v bikinách

Lais Ribeiro Profimedia.cz

Kráska se pyšní parádními křivkami, a tak není divu, že je pro plavkové kampaně jako stvořená. V modelingu ostatně proslula svou prací pro Victoria's Secret, pózováním pro plavkové vydání Sports Illustrated či kampaněmi pro firmy Ralph Lauren, Christian Dior, Tom Ford, GAP či American Eagle.

Latinskoamerická kráska se do kolotoče modelingu dokázala vrátit i po narození syna Alexandera, jemuž je už čtrnáct let. Dalšímu potomkovi by se ale určitě nebránila.

Loni se vdala za bývalého basketbalistu NBA Joakima Noaha, který měří 211 centimetrů. Nemusí se tak vedle něj cítit jako žirafa, ač sama měří 182 centimetrů. Lais má ostatně pro basketbalisty velkou slabost. Před Joakimem randila s dalším basketbalistou Jaredem Homanem ■