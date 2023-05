Hraje odkopnutou manželku, sama prožívá už 12 let šťastný vztah: Prostor jsme si vytyčili už na začátku, říká Jana Plodková

Jana Plodková prožívá už 12 let spokojený vztah s optikem Filipem Žilkou. Super.cz

"Překvapivé je, že ta Klára ke všemu, co se jí začne dít, přistupuje s velkou dávkou nadhledu, sarkasmu a ironie, takže nebudeme sledovat film s nějakou ženskou chudinkou, ale naopak vše řeší se svým vlastním vytříbeným humorem. Máme tam i celou škálu mužských hrdinů, kteří jsou kopií toho, co se děje i v normálním životě, kdy dostávají ženy po rozchodu rady, co si dál počít, včetně seznamek a chození do barů," upřesnila herečka.

Sama prožívá idylický vztah už dvanáct let. "Máme se rádi, funguje nám to spolu. Nemáme žádné nahoru a dolů. To možná probíhalo na začátku, kdy jsme si ujasňovali svůj prostor. Ale tím, že jsme se potkali až v nějakém věku, tak jsme si to vytyčili mnohem snadněji a velmi dobře se doplňujeme. Je to dobré," je spokojená herečka.

S partnerem se nedávno vrátila z další exotické dovolené, na jejichž trávení se také stoprocentně shodnou. Tentokrát byli v Belize. "Byli jsme tam na konci turistické sezóny, kdy tam skoro nikdo nebyl. Po pravdě se mi tak nejdřív moc nechtělo, ale nakonec jsem byla nadšená. Je to nádherná multikulturní země, naším cílem byly mayské pyramidy, seznámili jsme se i se životem potomků Mayů. Bylo to velmi obohacující a samozřejmě jsme trávili nejvíc času v džungli, což je naše nejoblíbenější prostředí," vyprávěla nám a v našem videu prozradila také, co ji aktuálně čeká. ■