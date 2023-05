Nikol Moravcová vyrazila ven v modelu bez podprsenky: Moje prsa připomínají kokršpanělí uši, říká

Nikol Moravcová vyrazila bez podprsenky a promluvila o stěhování do zahraničí. Super.cz

"Myslím, že podprsenka by to kazila a všechno se po kojení vrátilo na své místo, i když občas mi moje prsa připomínají uši kokršpaněla. Ale zatím je to v pohodě," prozradila Super.cz, že na plastiku se rozhodně nechystá.

Nikol měla rodičovskou dovolenou nastavenou na čtyři roky. Kromě péče o dceru Violku se ale věnuje i svým pracovním projektům. "Teď hodně pracuju, ale je to proto, abych pak zase mohla na dva měsíce vypadnout k moři," vysvětlila moderátorka a influencerka, která se během moderování první řady reality show Love Island zamilovala do Kanárských ostrovů.

"Oblíbili jsme si je, protože je to tam baby friendly, je tam skvělé jídlo a pořád stejná teplota. Ale náš domov je pořád na Letné a jsme během roku o pár dní déle v Praze než tam," upřesnila. Přesídlit by vzhledem k tomu, že její práce probíhá zejména přes internet, mohla. "Ale musela bych s sebou ty produkty brát, což mi dělá problém, protože mi to nepřijde autentické. Ale pracuji na projektu, který by mi umožnil být v zahraničí víc," míní.

Zajímalo nás, zda má v dohledné době v plánu rozšířit rodinu o další dítě, zatím to ale prý nehrozí. "Každý, kdo zná naši Violku, tak se neptá, jestli budu mít druhé dítě. Ona je velmi intenzivní. Zatím se na to necítíme. Navíc bydlíme pořád ve stejném bytě 2+k.k. a ten není na dvě děti stavěný," vysvětlila. ■