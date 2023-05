Kamila Nývltová dojemně zavzpomínala na zesnulou sestru: Slavila by už 28. narozeniny

Kamila Nývltová s maminkou Foto: se souhlasem K.Nývltové

Kamila přišla o mladší sestru Elišku (✝18), která trpěla od narození mozkovou obrnou. Možná i proto se jí velkou parťačkou stala právě maminka, se kterou si jsou velmi blízko. V den jejích narozenin poslala skrze sociální sítě Kamila mamince dojemnou zprávu a nechyběla ani slova o zesnulé sestře, která by slavila už 28. narozeniny.

„Budeme oslavovat až příští týden, kdy maminku vezmu na dovolenou k moři. Je to poprvé, co jedeme takhle spolu jen my dvě, a moc se na to těším. Načerpáme energii a na chvilku vypneme z toho pracovního kolosu, co obě máme,“ svěřila se Super.cz Kamila, které mladší sestra stále chybí.

„Eliška nám pořád chybí, nikdy nám nepřestala chybět, je to jedno prázdné místo, které se už nikdy nezaplní, ale vím, že jí je dobře a dohlíží na nás z nebíčka. Jsem strašně šťastná, že mám bráchu Jéňu, který je můj opravdový parťák a došli jsme oba do věku, kdy si strašně rozumíme a stal se mi nejlepším životním parťákem,“ řekla o své rodině zpěvačka. ■