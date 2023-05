Robert De Niro se stal v 79 letech sedminásobným otcem. Od lidí na internetu dostal drsnou nakládačku

Robert De Niro se na prahu osmdesátky těší z potomka. Profimedia.cz

Oscarový herec Robert De Niro (79) se stal posedmé otcem. Přestože to pro mnohé fanoušky i jeho kolegy bylo jedno velké překvapení, na dotazy směřující k jeho otcovské roli během úterní premiéry hercova nového filmu s názvem About My Father v New Yorku, odpovídal De Niro otevřeně a se suverenitou sobě vlastní. Když se jej reportér Page Six zeptal, zda dítě plánoval, odvětil herec: „Jak byste něco takového nemohl naplánovat?“