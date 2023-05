Nastal totální masakr. Cesta do Ameriky se pro Martina Dejdara a jeho rodinu změnila v drama

Martin Dejdar popsal drama, které zažil během cesty do USA Super.cz

Herec a dabér Martin Dejdar (58) žil se svou rodinou několik let v USA. Život za velkou louží se mu natolik vryl pod kůži, že se rád vrací na prosluněnou Floridu. Během jeho poslední návštěvy ale nastalo drama, které zatím nikdy předtím nezažil.

„Tentokrát to bylo hodně zvláštní, protože místo plánovaných patnácti hodin jsem cestoval osmačtyřicet hodin. To mě trošku překvapilo, protože to se mi ještě nikdy nestalo,“ začal popisovat herec.

Problémy nastaly už na starém kontinentu. „Zrušili nám let už tady v Evropě a pak nastal totální masakr. Rozdělili nás, celou rodinu, každý jsme letěli jinak a bylo to docela hustý. Našli jsme se ale potom, sjeli jsme se na jednom místě po dvou dnech,“ svěřil se Martin Super.cz.

Teď už je český hlas Barta Simpsona z Floridy zpátky v Praze a my se s ním potkali na křtu zpěvníku muzikálu Branický zázrak, ve kterém hraje. Lidé si tak díky tomuto sešitu mohou zazpívat a zahrát písně, které slyšeli během představení. „Je to multižánrové, že si tam posluchač najde úplně všechno. Od rapu až po melancholické písničky,“ dodal Martin Dejdar, který neskrýval nadšení také proto, že televize Nova se rozhodla pokračovat v seriálu Specialisté. Martin a jeho kolegové tak v srpnu začnou točit desátou sérii. ■